​Украинским спортсменам запретили участвовать в российских соревнованиях

Глава Министерства спорта и молодежи Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому членам национальных сборных Украины по всем видам спорта запрещено участвовать в любых российских соревнованиях, а также проводить в России учебно-тренировочные сборы, сообщает «РБК».

«Я подписал новый приказ. Украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории России», — написал Жданов на своей странице в сети Facebook.

Жданов объяснил , что соревнования, которые проводятся в России «просто опасны» для украинских спортсменов.

«Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, которая нарушает кодекс [международного антидопингового агентства] WADA, и где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта», — заключил Жданов.