​Светит срок: сургутянин украл из автомобиля деньги и документы

К сургутским полицейским обратился мужчина 1987 года рождения. Он сообщил, что около четырех часов утра 20 февраля кто-то украл и его машины, припаркованной на проспекте Комсомольский, документы на автомобиль и 3,5 тысячи рублей.

Полицейские задержали вора 1993 года рождения, который ранее привлекался за грабеж. Сейчас на него завели два уголовных дела — за кражу (максимальный срок наказания пять лет) и «похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» (арест на срок до трех месяцев).