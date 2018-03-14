​Российское посольство в Лондоне потребует допустить дипломатов к отравленной Юлии Скрипаль

Российское посольство в Лондоне обратится к британским властям с требованием обеспечить консульский доступ к Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом Сергеем отравили нервно-паралитическим веществом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимные источники.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, по всей видимости, к отравлению причастна Россия, так как против Скрипалей использовали редкое вещество, изобретенное в СССР.