​Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Ангела Меркель в четвертый раз избрана депутатами бундестага ФРГ федеральным канцлером, сообщает «Meduza».

В ее поддержку проголосовали 364 депутатов, против — 315, девять воздержались.

«В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата», – пишет DEUTSCHE WELLE