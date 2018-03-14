​YouTube будет добавлять к конспирологическим видео ссылки на «Википедию»

Сервис YouTube будет добавлять к роликам с конспирологическими теориями ссылки на статьи в «Википедии» об описываемых событиях, сообщает «Meduza» со ссылкой на главу видеосервиса Сьюзен Войжитски.

Таким образом, видеосревис рассчитывает бороться распространением дезинформации.

По словам Войжитски, текстовые блоки со ссылками на сторонние источники будут сопровождать ролики только с самыми резонансными «теориями заговора». В качестве примера она показала конспирологическое видео о высадке американцев на Луну.