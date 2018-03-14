​Кремль счел информацию британских СМИ по «делу Скрипаля» ненадежной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британские СМИ из ситуации с "делом Скрипаля" показали, что не являются надежными источниками информации, сообщает «Интерфакс».

«Что касается британских СМИ, то они показали свое качество и в этой истории тоже», – сказал он журналистам.

«Вряд ли они заслуживают здесь какого-то внимания, как надежный источник информации, а, скорее, наоборот», – добавил Песков.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что Лондон может задействовать пятую статью Вашингтонского договора (о коллективной обороне членов НАТО) в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Помимо этого, Песков отметил, что Москва довела до Лондона информацию о своей непричастности к отравлению в Солсбери.