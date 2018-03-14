​Немецкий футбольный союз против бойкота ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз выступил против идеи бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента организации Райнхарда Гринделя.

«Немецкий футбольный союз опирается на диалог, а не бойкот. Бойкоты ничего не меняют. Олимпийские игры в Южной Корее показали, как спорт может объединять людей», – цитирует слова Гринделя Bild.

Напомним, что ранее британское правительство заявило, что за отравлением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

«Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль», – заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что отказ от участия в ЧМ может грозить отказавшейся стране пропуском следующего чемпионата.