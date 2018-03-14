​Трамп намерен создать космические войска

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассматривает возможность создания космических войск, сообщает «Meduza».

«Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море», — заявил Трамп.

«У нас есть Военно-воздушные силы. Мы создадим Космические силы», — добавил президент США.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ВПК, комментируя слова Трампа, написал в фейсбуке: «Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры».