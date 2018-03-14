​Сургутская Филармония приглашает на творческую встречу с актером Шоу «Уральские пельмени» Андреем Рожковым

Сургутская Филармония приглашает жителей и гостей города на творческую встречу с Андреем Рожковым, автором и актером Шоу «Уральские пельмени».
Мероприятие состоится 16 марта в 13:00.
Вход свободный.
Сургутская Филармония приглашает жителей и гостей города на творческую встречу с Андреем Рожковым, автором и актером Шоу «Уральские пельмени».
Мероприятие состоится 16 марта в 13:00.
Вход свободный.
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Региональному благотворительному фонду «Благо Дарю» 10 лет // Исполнительный директор «Благо Дарю» Полина Лебедева, 15.03, 11 00