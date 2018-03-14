​Россиянка Лысова стала серебряным призером Паралимпиады в лыжном спринте

Российская спортсменка Михалина Лысова завоевала серебро в лыжном спринте на зимних паралимпийских Играх-2018, сообщает «Интерфакс».
Она заняла второе место в лыжном забеге (1,5 км) среди спортсменов с нарушением зрения, отстав на 14,1 секунды от победительницы, белорусской спортсменки Светланы Саханенко, время которой – 4 минуты 29,9 секунды.
Бронзу получила украинка Оксана Шишова, уступившая первому месту 15,7 секунды.
Региональному благотворительному фонду «Благо Дарю» 10 лет // Исполнительный директор «Благо Дарю» Полина Лебедева, 15.03, 11 00