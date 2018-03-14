​Россиянка Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, выиграв лыжный спринт

Россиянка Анна Миленина завоевала золото на на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, выиграв лыжный спринт (1,5 км) в классе «стоя», сообщает «Интерфакс».

На всю дистанцию у нее ушло 5 минут 11,1 секунды.

На втором месте оказалась норвежка Виде Нильсен, отставшая от российской спортсменки на 3,1 секунды. Третьей стала канадка Натали Вильке, уступившая Милениной 3,2 секунды.

Сейчас Миленина - шестикратная паралимпийская чемпионка. Пять золотых медалей Паралимпиад она выиграла в лыжах, одну - в биатлоне.

Отметим, что на данный момент в активе паралимпийской команды России 15 медалей – шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые.