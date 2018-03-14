​«Газпром» снова обошел по капитализации «Роснефть»

Капитализация «Газпрома» превысила капитализацию «Роснефти», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржы.
По итогам торгов, 12 марта, на Московской бирже стоимость «Роснефти» выросла на 0,5% до 3,335 трлн руб., но «Газпром» подорожал еще сильнее – на 1,1% до 3,346 трлн рублей. При этом во вторник разрыв увеличился ещё сильней: Газпром» стоил 3,379 трлн руб., а «Роснефть» – 3,306 трлн рублей.
Таким образом, «Газпром» вновь стал второй по капитализации компанией в России. Первую строчку удерживает Сбербанк: его стоимость – 6,1 трлн рублей.
Региональному благотворительному фонду «Благо Дарю» 10 лет // Исполнительный директор «Благо Дарю» Полина Лебедева, 15.03, 11 00