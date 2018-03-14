​В Сургуте пройдет детская научно-практическая конференция «прошлое, настоящее, будущее».

В Сургуте пройдет 6-ая детская научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее, будущее».

Конференция пройдет в Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. В ней примут участие сургутские школьники, участники коллективов и кружков декоративно-прикладного искусства.

Традиционно программа конференции будет состоять из двух частей – теоретической и практической.

В теоретической ребята представят доклады, раскрывающие проведенные ими исследованиях в области развития традиционных ремесел. В практической части каждый юный ремесленник выступит в качестве руководителя мастер-класса, который он подготовил для своих сверстников. Ребята расскажут и покажут, как можно изготовить представленное ими изделие.

Выступления участников оценивает жюри, в состав которого входят специалисты в области декоративно-прикладного искусства.