​Сургутский полицейский спас замерзающего человека

В конце февраля ночью ответственный от сургутского батальона ДПС старший лейтенант полиции Виктор Шмонов, проезжая мимо дома №53 по улице Энтузиастов, обратил внимание, что на проезжей части припаркован автомобиль с включенной аварийкой, а на тротуаре собралась группа людей. Виктор Викторович остановился, чтобы узнать, что произошло, и нуждаются ли граждане в помощи полиции. Подойдя к собравшимся, он увидел лежащего на земле и замерзающего мужчину. По его внешнему виду неравнодушные очевидцы не определили, нуждается ли мужчина в медицинской помощи. Шмонов, оценив ситуацию, вызвал на место происшествия скорую. Пока карета медпомощи ехала по адресу, пострадавший пояснил, что почувствовал себя плохо, упал и не смог подняться. Так же он рассказал полицейскому, что не имеет определенного места жительства.

Медработники доставили сургутянина в СКТБ, позже он был госпитализирован. Мужчина поблагодарил неравнодушных очевидцев и сотрудника полиции за оказанную помощь.