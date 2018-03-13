​В Сургут приезжают словацкие филологи

Делегация из университета им. Матеа Белы (г. Банска Быстрица, Словакия) прибудет в Сургут 9 апреля по приглашению руководства Сургутского государственного педагогического университета. Это ответный визит после посещения филологами СурГПУ словацкого университета.

В состав делегации входят филологи-русисты:

Антон Репонь,





Мартин Лизонь,





Виктория Ляшук.

Учёных ожидает работа с коллегами в СурГПУ в рамках совместного инновационного проекта, а также насыщенная культурная программа: экскурсии по Сургуту и в деревню Русскинская Сургутского района, а также ознакомительная поездка в Ханты-Мансийск, в ходе которой предполагается встреча с руководством Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры. Учёные из Словакии пробудут в Сургуте неделю.

В 2016–2017 гг. СурГПУ заключил ряд официальных соглашений о сотрудничестве с рядом зарубежных вузов в Словакии и Белоруссии. В стадии подписания находятся соглашения с Университетом Масарика (г. Брно, Чехия); Чжецзянским университетом (г. Ханчжоу, Китай) и Кыргызско-российским Славянским университетом им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина.

По словам декана филологического факультета СурГПУ Дмитрия Ларковича, особенно продуктивное взаимодействие сложилось с философским факультетом Университета им. Матеа Бела, соглашение о сотрудничестве с которым было заключено в 2016 году при содействии Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

В октябре 2017 года в Банску Быстрицу была приглашена делегация представителей Сургутского Педагогического для обсуждения проекта, направленного на инновацию образовательных программ. Перспективный план реализации проекта на 2017–2019 гг. предусматривает целый ряд совместных издательских инициатив, а также активные коммуникации в сфере науки и образования. Так, в два ближайших года силами преподавателей кафедр филологического образования и журналистики СурГПУ и славянских языков университета им. Матеа Белы предполагается разработка ряда учебно-методических пособий.

Первая партия пособий уже готова. Презентация опубликованных методических изданий по изучению русского языка как неродного планируется во время пребывания словацких учёных в СурГПУ.

Повторный визит в Сургут филологов из Словакии предполагается в ноябре в связи с участием в работе международной научной конференции, которая пройдёт на базе СурГПУ.