​КЦ «Порт» приглашает на презентацию арт проекта «36.INKY»

17 марта в культурном центре «Порт» состоится презентация арт-проекта «36.INKY», в рамках которого будет представлена концептуальная фотовыставка, продолжающая и развивающая проект Булата Сайфуллина «INKY».

Помимо этого, будет представлен короткометражный фильм в стиле арт-хаус. Также гостей ждет музыкальное выступление струнного квартета «Quadro», фотозона в антураже мероприятия, услуги гримёра и фотографа.

Проект подготовлен арт-группами «Black And White» и «Прорубь», а также фотохудожником Дмитрием Страховым и будет доступен для ознакомления только один вечер.

Мероприятие предназначено для лиц старше 16 лет.