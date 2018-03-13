​Путин и Жириновский стали лидерами по расходам на свои избирательные компании

Кандидаты в президенты России Владимир Путин и Владимир Жириновский стали лидерами по затратам на свои избирательные кампании, сообщает «Интерфакс».

Такой вывод был построен исходя из анализа сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании их, размещенных на сайте ЦИК России.

Таким образом, Путин на данный момент потратил 347 млн 214 тысяч 905 рублей. Жириновский, у которого фонд также составляет почти 400 млн, израсходовал 376 млн 691 тысяч 663 рубля.

На третьем месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он израсходовал 197 млн рублей на кампанию, выбрав практически весь свой фонд, который составлял 198 миллионов.

Данные средства, сообщается в документе, были потрачены кандидатами на пост президента в основном на изготовление и распространение «печатных и иных агитационных материалов», финансовое обеспечение сбора подписей, агитацию через теле- и радиовещание.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта.