Сургутский район готов к выборам

В воскресенье, 18 марта, в России пройдут выборы президента. В общей сложности, на территории Сургутского района проживает 84 тысячи человек, обладающих избирательным правом. В пределах района образованы 50 участковых избирательных комиссий, все они уже начали работу. С 25 февраля по 12 марта они принимали заявления от граждан, проходящих голосование по месту нахождения. По предварительным цифрам, порядка трех тысяч избирателей изъявили желание голосовать вне Сургутского района и те же три тысячи человек проголосуют на территории муниципалитета.

С 25 февраля проводится досрочное голосование, на сегодняшний момент уже отдали свои голоса 1843 избирателя, большинство из которых работники нефтяной и газовой промышленности, а также коренные жители, проживающие в отдаленных поселениях.

На данный момент в 36 избирательных участках установлены по две камеры наблюдения, также две камеры находятся в здании администрации Сургутского района, где будут подписывать итоговый протокол.

Вчера на территории района прошло обучение для наблюдателей на выборах. Председатель территориальной избирательной комиссии муниципалитета Андрей Чижов также принял участие и рассказал общественникам о том, как нужно себя вести на участке и каковы их обязанности. «Чтобы стать наблюдателем, необходимо иметь направление, которое выдают два субъекта: общественная палата или кандидат», - пояснил председатель ТИК.