Структурное подразделение правительства Югры судится с «Газпромом» из-за шести рублей

Структурное подразделение правительства Югры требует взыскать с ПАО «Газпром» 6 рублей, сообщает «РБК Тюмень».

Согласно данным, опубликованным в картотеке югорского Арбитражного суда, иск к газовой компании подал окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

Изначально истец требовал взыскать задолженность по арендной плате за фактическое пользование лесным участком за третий квартал 2017 года. Размер долга составлял 410 рублей 46 копеек (404 рублей 46 копеек — основная задолженность, 6 рублей — проценты за пользование чужими деньгами).

Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что ответчик оплатил основной долг. При этом истец не отказался от требований взыскать сумму в размере 6 рублей.