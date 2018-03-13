​На Югорском месторождении произошел выброс газа. Не обошлось без жертв

На Варьеганском месторождении в Югре произошел выброс газа, в следствии чего погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает «РБК Тюмень».

Выброс произошел во время ремонта скважины. После этого загорелся подъемный агрегат на базе автомобиля КрАЗ и мачтовая установка для добычи нефти.

Сейчас силовики проводят проверку. «Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В рамках проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ на данном объекте», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.