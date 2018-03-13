​РЖД открыли продажу билетов для школьников со скидкой

«Российские железные дороги» открыли продажу билетов для школьников со скидкой 50 процентов, сообщают «РИА Новости».

Детские билеты на проезд в плацкартные, общие и вагоны с местами для сидения по акции уже можно приобрести в кассах РЖД и на официальном сайте. Такие условия действуют на проезд в период с 1 июня по 31 августа для детей от 10 до 17 лет включительно. Также с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября 2018 года 50 процентная скидка действует на детский проезд в купейных вагонах.

Напомним, что авиакомпания Utair запустит новые рейсы на юг России.