​Зарплаты чиновников могут уровнять

В правительстве и администрации президента обсуждается идея унифицировать зарплаты госслужащих в министерствах и ведомствах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова.

По его словам, вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти, который подписывается после инаугурации. «Наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это [унификация зарплат] заработало», – отметил Шувалов.

По словам Шувалова, идею продвигает министр экономического развития Максим Орешкин. Унифицировать зарплаты чиновников нужно в том числе для того, «чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое», пояснил он.

Как ранее отмечала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, зарплаты госслужащих одной и той же категории могут различаться в 2–3 раза.

Например, сотрудники Росреестра в 2017 г. в среднем получали 134 000 руб. в месяц, а Федеральной службы судебных приставов – 90 000 руб., Минтруда – чуть меньше 100 000 руб., а Федерального казначейства – 160 000 руб.