​Крупнейший винный завод Крыма откроет винные деревни

Один из крупнейших винных заводов Крыма – «Массандра» готовится к открытию винных деревень, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Новые проект должен привлечь туристов не только в крупные города полуострова, но и в небольшие поселки, в которых сосредоточены винные хозяйства.

«Винные деревни начнем открывать уже к майским. Если говорить о «Массандре», винзаводы предприятия раскинулись от Судака до Симеиза. Представьте себе, что у гостей Крыма появится возможность знакомиться с вином именно той местности, в которой они находятся. То есть познавать Крым на вкус», – говорит гендиректор «Массандры» Янина Павленко.

При этом отмечается, что такие винные деревни будут работать в режиме ярмарок.