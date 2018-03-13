​НХЛ назвала Овечкина первой звездой игрового дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина звездой дня, сообщает «Интерфакс».

Овечкин дважды отличился в матче регулярного чемпионата против «Виннипега», аписав на свой счет 599-ю и 600-ю шайбы за столичный клуб.

Второй звездой стал вратарь клуба «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, который отразил 38 из 40 бросков в матче с «Филадельфией» (3:2).

Чтобы забросить 600 шайб, Овечкину понадобилось сыграть в 990 матчах. Отметим, что только четырем игрокам удалось сделать это менее чем за тысячу матчей: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бретт Халл и Александр Овечкин.