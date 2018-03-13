​В России готовится испытание новой МБР «Сармат»

В России готовится второе бросковое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишет «Интерфакс».

«Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания», – сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что «Сармат» способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности. «При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности», – заявил Герасимов.

«Сармат» по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет», – добавил начальник Генштаба.