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​Зачем поезд с руководством СвЖД прибыл на станцию Сургут

В Сургуте 12 марта прошли торжественные мероприятия, посвященные 40-летию со дня основания Сургутского региона Свердловской железной дороги. 2018 год юбилейный и для самой СвЖД – ей 140 лет. Однако руководством филиала было принято решение лично посетить нефтяную столицу, и именно здесь собрать всех, кто был причастен к созданию «дороги жизни» для освоения месторождений Севера.

«Каждый из нас, кто проживал и работал в 80-х, когда начинал осваиваться север, помнят, как прибывал первый поезд. Я помню, как это было в моей жизни, ведь я двадцать лет прожила в Салехарде. Это событие незабываемое», - вспомнила губернатор Югры Наталья Комарова в своем приветствии виновников торжества.

Сейчас протяженность железнодорожных путей Сургутского региона составляет 1700 км, которые проходят по территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов.

Губернатор отметила, что у региона и СвЖД «довольно перспективные отношения»: «Прежде всего, это касается масштабной реконструкции вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе. Немало вопросов связано с организацией пригородных железнодорожных переездов, передвижении льготных категорий населения. Есть еще один проект, связанный с заменой подвижного состава».

Стоит отметить, что делегация из Екатеринбурга во главе с начальником СвЖД Алексеем Мироновым не стала изменять традициям, и прибыла пассажирским поездом. Как пояснила его пресс-секретарь, руководство Свердловского филиала всегда передвигается по своим регионам по железной дороге. Вот и ветеранам, которых пригласили на торжество в Сургут, привычнее по своей родной, «железной».

«Дорога железная, зато руки золотые!» воспевали их труд артисты филармонии. На сегодняшний день коллектив Сургутского региона составляет 6000 человек. Самые достойные из них получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук губернатора и главного начальства. Алексей Миронов, пользуясь случаем, поздравил сотрудников Сургутского депо за победу в соревнованиях между коллективами 46 депо по всей России, упомянул и о денежной премии.

Подарок от администрации Сургута

Ветераны смогли пообщаться за праздничным столом. В основном, конечно, вспоминали прошлое: приходилось работать в тяжелейших условиях болотистой местности и мерзлоты. Однако первые 215 км магистрали из Тюмени в Сургут были построены всего за 21 месяц.

А на будущее, точнее, на ближайшую перспективу – до конца 2018 года — намечены исторические сдвиги: перегоны от Тобольска до Сургута станут полностью двухпутными. На завершение работ по проекту «Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево» будет направлено 3,9 млрд рублей, в том числе на завершение реконструкции станций Тобольск, Демьянка и Сургут, возведения крытого перехода на вокзалах Тобольска и Тюмени. Проект имеет стратегическое значение для вывоза растущего грузопотока с севера Тюменской области.

В личной беседе с губернатором Алексей Миронов также упомянул о масштабном инфраструктурном проекте «Северный широтный ход», к которому причастны северяне. Он включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года. Магистраль соединит несвязанные участки железнодорожной сети ЯНАО по линии Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево, соединив Северную железную дорогу со Свердловской.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 214, комментариев: 0


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