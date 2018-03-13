​Зачем поезд с руководством СвЖД прибыл на станцию Сургут

В Сургуте 12 марта прошли торжественные мероприятия, посвященные 40-летию со дня основания Сургутского региона Свердловской железной дороги. 2018 год юбилейный и для самой СвЖД – ей 140 лет. Однако руководством филиала было принято решение лично посетить нефтяную столицу, и именно здесь собрать всех, кто был причастен к созданию «дороги жизни» для освоения месторождений Севера.

«Каждый из нас, кто проживал и работал в 80-х, когда начинал осваиваться север, помнят, как прибывал первый поезд. Я помню, как это было в моей жизни, ведь я двадцать лет прожила в Салехарде. Это событие незабываемое», - вспомнила губернатор Югры Наталья Комарова в своем приветствии виновников торжества.

Сейчас протяженность железнодорожных путей Сургутского региона составляет 1700 км, которые проходят по территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов.

Губернатор отметила, что у региона и СвЖД «довольно перспективные отношения»: «Прежде всего, это касается масштабной реконструкции вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе. Немало вопросов связано с организацией пригородных железнодорожных переездов, передвижении льготных категорий населения. Есть еще один проект, связанный с заменой подвижного состава».

Стоит отметить, что делегация из Екатеринбурга во главе с начальником СвЖД Алексеем Мироновым не стала изменять традициям, и прибыла пассажирским поездом. Как пояснила его пресс-секретарь, руководство Свердловского филиала всегда передвигается по своим регионам по железной дороге. Вот и ветеранам, которых пригласили на торжество в Сургут, привычнее по своей родной, «железной».

«Дорога железная, зато руки золотые!» — воспевали их труд артисты филармонии. На сегодняшний день коллектив Сургутского региона составляет 6000 человек. Самые достойные из них получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук губернатора и главного начальства. Алексей Миронов, пользуясь случаем, поздравил сотрудников Сургутского депо за победу в соревнованиях между коллективами 46 депо по всей России, упомянул и о денежной премии.

Подарок от администрации Сургута

Ветераны смогли пообщаться за праздничным столом. В основном, конечно, вспоминали прошлое: приходилось работать в тяжелейших условиях болотистой местности и мерзлоты. Однако первые 215 км магистрали из Тюмени в Сургут были построены всего за 21 месяц.

А на будущее, точнее, на ближайшую перспективу – до конца 2018 года — намечены исторические сдвиги: перегоны от Тобольска до Сургута станут полностью двухпутными. На завершение работ по проекту «Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево» будет направлено 3,9 млрд рублей, в том числе на завершение реконструкции станций Тобольск, Демьянка и Сургут, возведения крытого перехода на вокзалах Тобольска и Тюмени. Проект имеет стратегическое значение для вывоза растущего грузопотока с севера Тюменской области.

В личной беседе с губернатором Алексей Миронов также упомянул о масштабном инфраструктурном проекте «Северный широтный ход», к которому причастны северяне. Он включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года. Магистраль соединит несвязанные участки железнодорожной сети ЯНАО по линии Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево, соединив Северную железную дорогу со Свердловской.