Ханты-Мансийский НПФ вновь поддержал проведение турнира по танцевальному спорту на Кубок Губернатора Югры

Соревнования прошли в Ханты-Мансийске с 9 по 11 марта 2018 года. В этом году турнир был посвящено Десятилетию детства в России.

Участие в турнире приняли более 500 дуэтов из 15 городов России и 22 спортивных танцевальных клубов. Участники состязались в двух программах: европейской и латиноамериканской.

Ханты-Мансийский НПФ предоставил специальный приз, который достался Алексею Златову и Ольге Черновой. Пара из Ханты-Мансийска успешно выступила в возрастной категории 14-15 лет. Приз вручил президент АО "Ханты-Мансийский НПФ" Алексей Охлопков.