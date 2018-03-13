​«Нафтогаз» намерен добиться ареста российского газа в странах ЕС

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания намерена обратить взыскание на российский газ в странах ЕС по решению Стокгольмского арбитража в случае неуплаты «Газпромом» $2,56 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на его сообщение в Facebook.

«Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, ратифицировавших международную конвенцию, для принудительного исполнения решения суда», - отметил он.

Также, по его словам, Украина не будет отбирать газ из транзитных потоков в Европу. «Нам лучше налагать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки», – пояснил Витренко.