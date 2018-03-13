​Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены памяти Олега Табакова

Все новые серии мультфильма о «Простоквашино» будут посвящены памяти Олега Табакова, скончавшегося на 83-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

«Для нас кончина Олега Табакова - невосполнимая утрата, для анимации, для всей культурной среды. Все новые серии сериала "Простоквашино" посвятим памяти Олега Павловича. Об этом будет написано в каждой серии», – заявила Слащева.

Напомним, что Табаков озвучил кота Матроскина в классических сериях мультфильма о Простоквашино.