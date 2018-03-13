​Школьники Югры смогут отдохнуть летом в лагерях Крыма

Региональный молодежный центр Югры представляет два новых направления для детского летнего отдыха – лагеря «Gagarin» и «Сатера» в Крыму.

ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.

Оздоровительный центр лагерь «Сатера» расположен в долине Сотера юго-восточного побережья Крыма на 19-км трассы Алушта-Судак.

Подробная информация о лагерях, сменах, количестве путевок и сроках подачи заявок размещена на сайте rmc-ugra.ru в разделе «Летний отдых».

Регистрация заявок на приобретение путевок в которые начнется 14 марта на сайте учреждения.