​Собчак рассказала о роли Путина в своем крещении

Кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла информацию о том, что Владимир Путин является ее крестным отцом. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она также подчеркнула, что не имеет прямых контактов с Путиным.

Кандидатка в президенты рассказала, что ее крестили в 12 лет, тогда это не было для нее значимым событием. «Мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви», – вспомнила кандидат в президенты.

«Там в тот момент был Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», – пояснила Собчак. По ее словам, раньше этот вопрос не занимал ее, пока фотографии из храма не стали темой общественного обсуждения.