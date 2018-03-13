​Сургут готов к выборам

По мнению независимых экспертов, а именно представителей НКО Сургут к выборам готов, сообщает администрация Югры.

Губернатор региона Наталья Комарова встретилась с участниками общественной приемки. По её словам, она довольна тем, как Сургут подготовился к работе 18 марта. Она также отметила, что свой голос в этот день без труда должен сделать каждый житель Сургута, поэтому избирательные участки должны быть адаптированы для всех.

Всего на территории города создано 123 избирательных участка, кроме этого 19 участковых комиссий в День выборов будут работать на выезде в стационарах медицинских учреждений, так же будет организовано голосование на дому, для тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на свой избирательный участок.