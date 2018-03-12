ВЦИОМ ждет высокую явку на выборах

Явка на выборах президента России 18 марта окажется в коридоре 63-67 процентов. Такой прогноз обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Znak.com.

Участники исследования отвечали на вопросы: «Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?», а также «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?».

По информации социологов, прогнозируемый результат Владимира Путина на выборах составляет 69–73%. В настоящее время о готовности проголосовать за него сообщили 69% россиян. Второе место по электоральному рейтингу пока занимает Павел Грудинин (7%). Его прогнозируемый результат — 10–14%. Третье место, по прогнозу ВЦИОМ, займет Владимир Жириновский с результатом от 8 до 12%. Ксения Собчак может рассчитывать на 2–3% голосов, а Григорий Явлинский — на 1–2%, согласно данным опроса.

Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин имеют самый низкий электоральный рейтинг: по прогнозу, за каждого из них проголосуют менее 1% опрошенных совершеннолетних россиян.