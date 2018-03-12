На матчи ЧМ-2018 продали более 1,3 миллиона билетов

На матчи чемпионата мира по футболу-2018 распределено более 1 миллиона 300 тысяч билетов, сообщает «Интерфакс».

«Распределено 1 миллион 303 тысячи 616 билетов на ЧМ-2018, продажи возобновятся во вторник», - говорится в сообщении ФИФА.

«Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире», - заявила генсек ФИФА Фатма Самура.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.