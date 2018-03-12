​Песков не стал называть место, где будет голосовать Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, где Владимир Путин будет голосовать на выборах президента, пишет «Интерфакс».

«Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве», – сказал Песков. «Каких-то оснований полагать, что будет выбрано другое место, у меня нет, хотя такая возможность (у главы государства) электорально и законодательно имеется, как у любого гражданина РФ», – отметил Песков.

Однако, Песков отметил, что поездка Путина в Крым «действительно готовится».