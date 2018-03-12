​ФАС завела дело против «Билайна» из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба после проверки отчета «Вымпелкома» (бренд «Билайн») заявила, что предложенная оператором связи стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России остается завышенной, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По этому факту ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании.
«По итогам рассмотрения в случае установления нарушения возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», – подчеркнул заместитель руководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.
О центре помощи бездомным животным «Переправа». Председатель правления ОД «Дай лапу» Александра Нуриева // ОНЛАЙН 13 марта в 14.00