​ФАС завела дело против «Билайна» из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба после проверки отчета «Вымпелкома» (бренд «Билайн») заявила, что предложенная оператором связи стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России остается завышенной, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По этому факту ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании.

«По итогам рассмотрения в случае установления нарушения возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», – подчеркнул заместитель руководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.