Отделы по вопросам миграции по Сургутскому району для удобства граждан организовали дни открытых дверей. За консультацией можно обращаться 13 марта с 15 до 17 часов в отдел в поселении Федоровский и 14 марта с 10 до 13 часов в отдел на Белом Яру (кабинет № 111).
Отдел по вопросам миграции по Сургутскому району проводит дни открытых дверей
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Сегодня в 17:34, просмотров: 90, комментариев: 0
О центре помощи бездомным животным «Переправа». Председатель правления ОД «Дай лапу» Александра Нуриева // ОНЛАЙН 13 марта в 14.00