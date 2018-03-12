Отдел по вопросам миграции по Сургутскому району проводит дни открытых дверей

Отделы по вопросам миграции по Сургутскому району для удобства граждан организовали дни открытых дверей. За консультацией можно обращаться 13 марта с 15 до 17 часов в отдел в поселении Федоровский и 14 марта с 10 до 13 часов в отдел на Белом Яру (кабинет № 111).