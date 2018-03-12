​Праздник не удался: федоровчанин ограбил девушку в одном из подъездов поселка

8 марта к полицейским Федоровского обратилась местная жительница 1989 года рождения. Девушка рассказала, что неизвестный мужчина в подъезде дома по переулку Центральный похитил у нее сотовый телефон стоимостью более 40 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по горячим следам был задержан подозреваемый — ранее судимый житель этого поселения 1991 года рождения. Похищенный телефон он успел сдать в ломбард.

За совершенный грабеж он может попасть за решетку на четыре года.