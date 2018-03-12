​Песков: рост зарплат работников бюджетной сферы планировался в течение последних лет

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, рост зарплат работников бюджетной сферы планировался в течение последних лет, пишут «Ведомости».

«Рост зарплат - это не сиюминутный процесс, как вы знаете. Это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних лет. Это второе», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста, связано ли резкое увеличение зарплат в некоторых госучреждениях с грядущими президентскими выборами.

«То, что рост зарплат происходит не всегда теми темпами, которыми хотелось бы, это тоже очевидный факт, который нельзя отрицать», – отметил также представитель Кремля.