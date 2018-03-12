​В Сургуте проходит выставка, посвященная 15-летию окружного отделения Союза художников России

В галерее современного искусства «Стерх» проходит выставка, посвященная 15-летию окружного отделения Союза художников России.
На ней представлены лучшие работы последних лет ведущих профессиональных художников Югры – живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства в широком стилевом диапазоне, всего около 60 произведений 30 авторов из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Лангепаса.
Выставка продлится до 30 марта.
О центре помощи бездомным животным «Переправа». Председатель правления ОД «Дай лапу» Александра Нуриева // ОНЛАЙН 13 марта в 14.00