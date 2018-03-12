​Как сохранить здоровье на Севере?

30 марта в Сургутском государственном педагогическом университете пройдёт II Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни и охрана здоровья».

В ней принимают участие учёные СурГПУ, СурГУ и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. К участию также приглашаются аспиранты, магистранты, студенты, педагоги образовательных организаций, спортсмены и тренеры.

Модераторы мероприятия: Евгений Гололобов, доктор исторических наук, доцент, проректор по научной работе Сургутского государственного педагогического университета, и Марина Попова, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья» СурГПУ.

Партнёры конференции: журнал «Микроскоп», г. Пермь и МИП «Информационно-научный центр физической культуры, здоровья и спорта», г. Сургут.