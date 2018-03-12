БК «Университет-Югра» уступил «Иркуту». Игра закончилась скандалом

Баскетбольный клуб «Университет-Югра» уступил «Иркуту» в домашнем матче. На протяжении всей игры команды шли ровно. Однако, за 11 секунд до финальной сирены при счете 90:91 арбитр при атаке сургутян зафиксировал пробежку, которой, как считает тренерский штаб, не было. Этот момент лишил сургутян шансов на победу в игре.

«Думали, что выиграем там малыми силами. Ну и ребята перед праздниками недонастроились на игру. В концовке мы достали соперника и вот эта ошибка судейская, грубейшая повлияла на результат. После игры посмотрели этот момент. Я не знаю, как этот человек может судить чемпионат. Он ведь мог воспользоваться правом и попросить видеопросмотр эпизода. Если нет пробежки, должен был вернуть нам мяч. А там уже как Господь Бог: выиграем – выиграем, проиграем – проиграем. Но этот человек сделал все, чтобы мы проиграли. Он сделал все, забрал у нас мяч и все», - заявил Сергей Ольхов, главный тренер БК «Университет-Югра».

В итоге игра закончилось со счетом 90:93, победу одержал «Иркут».