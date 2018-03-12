​Минтруд объяснил резкое повышение зарплат у бюджетников

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что врачи и преподаватели вузов в этом году начали получать увеличенные зарплаты в связи с реализацией майских указов, сообщает «Интерфакс».

«В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165% [от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года] вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», - сказал Топилин.

«Дорожная карта» по выполнению майских указов президента 2012 г. предусматривала увеличение зарплат врачей, профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников вузов в 2017 г. до 165% от средней по региону, в 2018 г. нужно было обеспечить увеличение зарплат до 200%, отметил Топилин.

При этом он пообещал, что зарплаты не будут снижаться. «Серьезный рост в январе-феврале - и так и будет продолжаться», - подчеркнул Топилин.