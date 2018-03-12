​Utair запускает новые рейсы из Сургута в Анапу, Геленджик, Краснодар и Сочи

В новом сезоне Utair дополнит маршрутную сеть широкой программой полетов на Юг России. Самолеты Utair будут летать:

В Анапу из Москвы, Нижневартовска, Сургута и Уфы;

в Геленджик из Москвы и Сургута;

в Краснодар — из Москвы, Нижневартовска, Сочи, Сургута и Тюмени;

в Сочи полетят путешественники из Краснодара, Москвы, Нижневартовска, Сургута, Тюмени и из Махачкалы с пересадкой в Минеральных Водах.

«Главное событие этого лета — чемпионат мира по футболу. Utair организовал для болельщиков прямые регулярные рейсы в города, где пройдут матчи. Для пассажиров из регионов авиакомпания запустила прямые рейсы на курорты — в Анапу, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи. С короткими пересадками во Внуково путешественникам доступен отдых в Европе», — добавил президент авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.