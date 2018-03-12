​Галерея «Стерх» приглашает на выставку «Память. Мастер и ученики»

C 1 по 25 марта в галерее «Стерх» проходит выставка «Память. Мастер и ученики» к 70-летию сургутского художника-архитектора, графика, преподавателя Владимира Арзамасова (1948-2017).

На выставке представлены произведения автора из собраний галереи «Стерх», семьи художника, частных коллекций. Экспозицию дополнят работы его учеников.

Владимир Ильич Арзамасов – главный архитектор Сургута (1974–1977 гг.), главный художник Сургута (1997–2001), один из основателей галереи современного искусства «Стерх» (2001 г.) и творческой группы «Лестница» (совместно с художниками С. Лозовым и Е. Суховой), преподаватель Детской художественной школы декоративно-прикладного искусства (2001–2012 гг.), Член Творческого союза художников России с 2001 года.

Его работы находятся в частных собраниях России, Бельгии, Франции, США, Израиля.

Вход 60 р. / 40 р. (взрослые / дети, студенты, пенсионеры). 6+