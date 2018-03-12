​Нужна ли справка о здоровье для посещение нового пятидесятиметрового бассейна

«ВКонтакте» на странице «Дума города Сургута» появилась запись, в которой рассказывается о вопросе читательницы: почему при посещении нового пятидесятиметрового бассейна на улице Университетской не требуется справка о здоровье. По её мнению, это является нарушением норм и может быть источником распространения инфекций.

На этот вопрос ответил начальник управления физической культуры и спорта Администрации города Шамиль Лукманов: «Согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды» п.3.12.2. справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний. Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз. На основании всего вышеизложенного, в спортивных комплексах МАУ СП СШОР «Олимп», справка для посещения оздоровительного плавания лицами старше 12 лет, не требуется.