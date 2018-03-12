​Четверной тулуп юной Саши Трусовой обсуждают во всем мире // ВИДЕО

13-летняя Александра Трусова первой в истории женских выступлений исполнила четверной тулуп, передает телеканал «МИР 24». Ранее такой прыжок удавалось сделать только мужчинам. На юниорском чемпионате мирароссиянка в одной программе помимо этого чисто исполнила еще и четверной сальхов. И победила с мировым рекордом – 153 балла. Еще один рекорд: Трусова – самая молодая в истории чемпионка мира среди юниоров. Во взрослом катании из-за возрастных ограничений болельщики не увидят ее раньше осени будущего года.

Девушка родом из Рязани, родилась в спортивной многодетной семье (отец — мастер спорта по трём видам единоборств).

Добавим, на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который проходил в Софии, российские спортсмены выиграли все «золото», а в общей сложности взяли 9 медалей из 12-ти.