​КЦ «Порт» приглашает на бесплатный кинопоказ фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»

30 марта в 19:00 в КЦ «Порт» состоится бесплатный кинопоказ фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем герой встречает своего отца-уголовника и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге. Слоган фильма - «Стань тем, что ты есть»...

Это дебютная лента российского режиссёра Александра Ханта, родом из Югры. Удостоена гран-при в Карловых Варах в секции «К востоку от запада», а также стала фильмом закрытия II Уральского фестиваля российского кино в Екатеринбурге и II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте и заслужить множество положительных отзывов ведущих российских кинокритиков.

Продолжительность фильма: 90 минут.

Вход свободный. 16+