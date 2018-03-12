16+
Наверх
Логотип Сиапресс

В Лянторе запустили два крупных спортивных объекта

10 марта в Лянторе открыли сразу два крутых спортивных объекта: крытый хоккейный корт «Штурм» и культурно-спортивный комплекс «Спарта».

Как сообщает дума Сургутского района, хоккейный корт для хоккеистов Лянтора был долгожданным и желанным. На территории города есть каток, но каждый раз перед тренировкой, спортсменам приходилось очищать его от снега. Теперь же тренировки хоккеистов на этой современной спортивной площадке выведут команды на новый уровень. «Уверен, они не раз прославят Сургутский район своими яркими победами, – сказал председатель думы района Анатолий Сименяк. – А после блестящей победы нашей хоккейной команды на Олимпийских играх в Южной Корее, думаю, еще больше ребят увлечется этим видом спорта». Пусть этот корт станет для вас отправной точкой для новых спортивных свершений!»

Второй объект – КСК «Спарта» – это многофункциональный спортивный центр, включающий в себя оздоровительную площадку, где могут заниматься люди с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также тренажерный и хореографический залы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:37, просмотров: 205, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Юлия Захаркина: «Я могу уверенно сказать, что в Сургуте играют не хуже, чем в Москве»

Юлия Захаркина: «Я могу уверенно сказать, что в Сургуте играют не хуже, чем в Москве»
Интервью с сургутской пианисткой, проделавшей путь от ученицы детской музыкальной школы им. Г. Кукуевицкого до аспирантки академии музыки в Италии
Евгения Банникова, Алена Емельяненко Сегодня в 17:59
23 0
Море букетов, вызов «главы в районе» и страшные ЧП // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Море букетов, вызов «главы в районе» и страшные ЧП // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Анастасия Якупова Сегодня в 14:58
178 0
В Сургуте проблемой бездомности госструктуры всерьез не занимаются

В Сургуте проблемой бездомности госструктуры всерьез не занимаются
Гуманитарный проект «Накорми голодного» призван сохранить жизнь бездомным людям, по разным причинам находящимся на улице
Александр Алексеев, руководитель благотворительного фонда «Накорми голодного» Сегодня в 12:33
212 0
Екатерина Шульман: «Явку обеспечит административно зависимый электорат»

Екатерина Шульман: «Явку обеспечит административно зависимый электорат»
Все больше людей с ухудшением экономической конъюнктуры так или иначе финансово зависят от государства или напрямую на него работают
Артем Мазнев Сегодня в 11:45
315 1
Отличная беседа без лозунгов

Отличная беседа без лозунгов
В ответ на первую встречу проекта «Вызов»
Альберт Леонов, руководитель ОО «Правоведы» Сегодня в 10:31
337 1
​Вера Кондратьева: «Два дня полежу на пляже, послушаю шум прибоя — и все, надо двигаться дальше!»

​Вера Кондратьева: «Два дня полежу на пляже, послушаю шум прибоя — и все, надо двигаться дальше!»
Большое интервью с талантливой югорской певицей — о музыке, детях, традициях, чудесах и жизни в лесу
Надежда Макаренко 10 марта в 17:58
781 0
​Ирина Голушко: «Самое важное в человеке – радость за другого»

​Ирина Голушко: «Самое важное в человеке – радость за другого»
Мария Арутюнян, Медиацентр 09 марта в 16:36
875 0
Оплата детского сада средствами из материнского капитала // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Оплата детского сада средствами из материнского капитала // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Из сертификата также можно оплачивать дополнительное, начальное общее, основное общее, среднее-специальное и высшее образование детей
Лилия Сулейманова 08 марта в 12:02
915 0
Оставайтесь такими же обворожительными, трогательными и нежными

Оставайтесь такими же обворожительными, трогательными и нежными
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 08 марта в 10:42
826 0
​Милые дамы, от всего сердца поздравляю вас с весенним праздником!

​Милые дамы, от всего сердца поздравляю вас с весенним праздником!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 08 марта в 10:36
700 1
Примите искренние поздравления с Международным женским днём!

Примите искренние поздравления с Международным женским днём!
Вадим Шувалов, глава города Сургута 08 марта в 10:23
701 0
Пусть в этот праздничный день Вас окружают только самые близкие люди. От всего сердца поздравляю Вас с Международным женским днем!

Пусть в этот праздничный день Вас окружают только самые близкие люди. От всего сердца поздравляю Вас с Международным женским днем!
Василий Юркин, директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 08 марта в 10:16
512 0
Все самое лучшее и прекрасное на земле - от Женщины

Все самое лучшее и прекрасное на земле - от Женщины
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 08 марта в 10:11
564 0
Примите самые теплые – как этот весенний день – поздравления с прекрасным праздником – 8 Марта!

Примите самые теплые – как этот весенний день – поздравления с прекрасным праздником – 8 Марта!
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 08 марта в 09:44
651 0
... а что не то?

... а что не то?
Почему предвыборная агитация 2018 напоминает цирковое представление и театр абсурда
Анастасия Якупова 07 марта в 17:22
1288 44
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и главный редактор портала СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов встретились в поединке проекта «Вызов»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и главный редактор портала СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов встретились в поединке проекта «Вызов»
Константин Шперлинг 07 марта в 14:19
933 12
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика