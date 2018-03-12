В Лянторе запустили два крупных спортивных объекта

10 марта в Лянторе открыли сразу два крутых спортивных объекта: крытый хоккейный корт «Штурм» и культурно-спортивный комплекс «Спарта».

Как сообщает дума Сургутского района, хоккейный корт для хоккеистов Лянтора был долгожданным и желанным. На территории города есть каток, но каждый раз перед тренировкой, спортсменам приходилось очищать его от снега. Теперь же тренировки хоккеистов на этой современной спортивной площадке выведут команды на новый уровень. «Уверен, они не раз прославят Сургутский район своими яркими победами, – сказал председатель думы района Анатолий Сименяк. – А после блестящей победы нашей хоккейной команды на Олимпийских играх в Южной Корее, думаю, еще больше ребят увлечется этим видом спорта». Пусть этот корт станет для вас отправной точкой для новых спортивных свершений!»

Второй объект – КСК «Спарта» – это многофункциональный спортивный центр, включающий в себя оздоровительную площадку, где могут заниматься люди с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также тренажерный и хореографический залы.