​Школьникам предлагают показать уровень своей финансовой грамотности

Школьникам 8-11 классов предлагают показать уровень своей финансовой грамотности, проявить себя и попробовать силы в создании видеороликов популярных в Интернете форматов.

Конкурс «Говорят и показывают финансы» до 16 апреля принимает видео-заявки от учеников.

Темы для видеороликов связаны с финансовой тематикой, например, «Как разочаровать мошенников?», «Платежи в Интернете – как на минном поле (фишинг, 3D-secure и т. д.)?», «Родители уехали на дачу: как прожить неделю на 500 рублей?».

Полный перечень номинаций и тем представлен по ссылке.

Что нужно сделать, чтобы принять участие?

1) До 16 апреля зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету.

2) Выбрать номинацию видеоролика (видеоблог, вайн или видеоинтервью) и одну из предложенных тем.

3) Снять видеоролик. Видео должно соответствовать критериям оценивания. Критерии можно прочитать на официальном сайте в разделе Конкурса.

4) До 16 апреля выслать на электронный адрес edu.pacc@yandex.ru ссылку на видео, в письме обязательно нужно указать ФИО, выбранную тему и формат видео.

5) Дождаться ответа по электронной почте о том, что видеоролик получен организаторами Конкурса.

К участию допускаются только индивидуальные работы, при этом один автор может прислать видео в нескольких номинациях (видеоблог, вайн или видеоинтервью).

Участников ждут ценные призы и возможность прославиться в интернете.